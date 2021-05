Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Machen wir es so kurz wie die Sonnenschein-Stunden am gestrigen Dienstag: Heute ist Mittwoch, quasi Bergfest der ersten Maiwoche, und der Morgenticker mit meiner Wenigkeit steht an. Ich freue mich drauf, ich hoffe sie auch. Ja? Dann kann es ja losgehen. Mein Name ist Nico Herold und wir schauen in den nächsten vier Stunden bei Lust und Laune auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch bringt. Bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Und Abflug!