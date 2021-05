Schlag gegen Spendensammel-Vereine der Hisbollah

Aktuell laufen Razzien in Hessen und sechs weiteren Bundesländern. Hintergrund ist, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) drei Vereine verboten hat, die Geld für die Hisbollah im Libanon gesammelt haben sollen. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass die Hisbollah in Deutschland etwa 1.000 aktive Unterstützer hat. Angaben darüber, wo die Razzien in Hessen durchgeführt werden, liegen derzeit nicht vor.

Die drei Vereine sollen unter anderem Patenschaften für "Märtyrer-Familien" angeboten haben, mit dem Geld sollen also Familien von Selbstmord-Attentätern und Kämpfern unterstützt werden. Die Hisbollah ist im Libanon eine Partei und für Anschläge auf Israel verantwortlich. Im Bürgerkrieg in Syrien steht sie an der Seite der Regierungstruppen.