Fünf Verletzte bei Hochhausbrand in Rodgau

In einem Hochhaus im südhessischen Rodgau (Offenbach) ist am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurden in dem als "Chinesische Mauer" bekannten Wohnkomplex im Stadtteil Nieder-Roden fünf Menschen verletzt, darunter vier Feuerwehrmänner. Die vier Bewohner einer brennenden Wohnung im vierten Stockwerk konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ein Nachbar erlitt Verletzungen. Das Haus, in dem 170 Menschen gemeldet sind, musste geräumt werden. Die meisten Bewohner konnten nach dem Löschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, ein paar mussten im Hotel übernachten.