Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Freunde des Morgentickers, it feels a little bit like Freitag. Ist aber dennoch Mittwoch. Der Feiertag macht's möglich. Bevor heute aber alle das Wetter und dann eventuell schon das Ende der Arbeitswoche genießen, könnten wir doch auch noch gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passiert ist und was der Tag noch so bringt, oder? Also ich bin jedenfalls dabei, das verspreche ich Ihnen. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen, Anmerkungen, Frust-Abbau oder sonstigem können Sie mir gerne eine Mail schicken. Na dann: Auf in den Freit-, äääääähhh Mittwoch!