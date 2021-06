Städtische Radwerkstatt am Darmstädter Hauptbahnhof

Das nenne ich mal Service: In Darmstadt gibt's am Hauptbahnhof jetzt eine Fahrradwerkstatt. Dort können Berufspendler ihr Rad morgens in die Inspektion geben und nach der Arbeit wieder abholen. So will die Stadt das Radeln attraktiver und komfortabler machen. Zu Werke geht ein inklusives Team aus Zweiradmechanikern und jungen Menschen mit Behinderung. Außerdem hat auch der Radverein ADFC in der städtischen Radwerkstatt ein Büro bezogen und will dort Schrauberkurse anbieten.