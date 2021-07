Streik bei H&M, Kaufhof und Zara

Wer heute vorhat, in Frankfurt shoppen zu gehen, sollte wissen, dass die Beschäftigten im Einzelhandel für höhere Löhne streiken wollen. Dazu hat Verdi aufgerufen. In Zeiten von Kurzarbeit und Corona-Krise erwartet die Gewerkschaft allerdings nur 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mitmachen wollen unter anderem Beschäftigte von Douglas, H&M, Primark, Zara und Galeria Karstadt Kaufhof. Um 10 Uhr startet in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Demonstrationszug in Richtung Hauptwache. Zu der Kundgebung in der Innenstadt wird Linken-Politikerin Janine Wissler erwartet.

Die Gewerkschaft kritisiert, die Arbeitgeber würden die Mitarbeiter gerne an noch mehr verkaufsoffenen Sonntagen einsetzen, aber nicht maßgeblich besser bezahlen. In den laufenden Tarifverhandlungen würden sie eine Lohnerhöhung von 2 Prozent bieten, Verdi fordert aber 4,5 Prozent plus eine Pauschale von 45 Euro monatlich.