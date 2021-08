Kinder zünden Scheune an

Zwei neun und elf Jahre alte Kinder haben in Burgwald (Waldeck-Frankenberg) am Abend eine Scheune in Brand gesteckt. Die beiden Jungen hatten laut Polizei vor der Scheune an einem kleinen Strohhaufen herumgezündelt. Das Feuer geriet außer Kontrolle. Bald darauf stand die gesamte mit Stroh gefüllte Scheune in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass auch das Wohnhaus neben der Scheune in Brand geriet. An der Scheune entstand ein Schaden von 50.000 Euro, die Kinder verletzten sich nicht. Sie hatten sich zuerst versteckt, konnten nach Zeugenhinweisen aber gefunden und ihren Eltern übergeben werden.