Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen! Nach Bratwurst am Montag und Ohrwürmern am Dienstag gehen wir den Mittwoch erst einmal entspannter an. Das Wetter ist mittelmäßig, das Wochenende noch ein Stück entfernt. Also bleiben Sie am besten noch ein bisschen liegen und lassen sich mit den wichtigsten Nachrichten aus diesem Bundesland berieseln. Diese gibt es bis 10 Uhr genau an dieser Stelle. Mein Name ist Mark Weidenfeller. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder irgendetwas auf dem Herzen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.