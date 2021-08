Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist Mittwoch, quasi Morgenticker-Bergfest. Hmmmmmmm, Berge. 'Tschuldigung, bin kurz weggenickt. So, jetzt aber! Mein Name ist Nico Herold und wir schauen jetzt, wenn Sie denn möchten, gemeinsam auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Wenn Sie etwas stört, Sie Fragen haben oder mal wieder einen Rechtschreibfehler meinerseits entdeckt haben, können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Vamos!