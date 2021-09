Strengere Corona-Regeln in Kraft

In Frankfurt und Offenbach gelten ab dem heutigen Mittwoch wieder einmal härtere Corona-Verhaltensregeln. Wie die beiden hessischen Inzidenz-Sorgenkinder am Dienstag mitteilten, sind Veranstaltungen im Freien ab sofort auf 200 Personen beschränkt, in Innenräumen sogar auf 100 (Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt). Offenbach orientiert sich bei körpernahen Dienstleistungen und dem ÖPNV zudem an Bayern und führt eine FFP2-Pflicht ein, in Frankfurt gibt es diese ebenfalls: allerdings nur bei Frisören, in Kosmetiksalons oder ähnlichen Einrichtungen. Eine Rückkehr in die vorherige Stufe ist erst möglich, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 liegt. Die Regeln im Überblick gibt es hier.