Zwei Geldautomaten in der Nacht gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht gleich zwei Geldautomaten in Hessen gesprengt: einmal in Linden (Gießen) und dann noch in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg). Wie die Polizei meldete, sprengten die Unbekannten gegen 2.45 Uhr einen Automaten einer Bankfiliale in der Ortsmitte von Pfungstadt-Eschollbrücken und flüchteten dann mit einem schwarzen Wagen über die A67. Gegen 4 Uhr gab es einen zweiten Fall im mittelhessischen Linden. Auch hier gelang den Tätern anschließend die Flucht. Ob die Taten in Zusammenhang stehen und die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar.