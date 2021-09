Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen an alle Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher. Heute ist kalendarischer Herbstanfang. Schön, dass Sie auch schon wach und munter sind und mit mir in die neue Jahreszeit starten. Mein Name ist Susanne Mayer und wir schauen gemeinsam auf den heutigen Morgen und darauf, was in der Nacht passiert ist und der Tag noch so bringt. Sie können mir bei Fragen und Anmerkungen gerne eine Mail schicken, ich werde einzelne Beiträge veröffentlichen.