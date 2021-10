Zwei Menschen bei Brand in Darmstadt verletzt

In der Nacht hat es in der Darmstädter Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Anwohner und Nachbarn gegen 23 Uhr Rauch und Flammen im Dachgeschoss entdeckt. Die acht Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus den Angaben zufolge rechtzeitig verlassen. Zwei von ihnen atmeten Rauchgas ein und wurden dadurch leicht verletzt. Eine Person kam laut eines Feuerwehrsprechers ins Krankenhaus.

Die Löscharbeiten seien durch die engen Straßen in der Innenstadt erschwert worden, sagte der Sprecher. Feuerwehrleute versuchten, das Dach von innen zu öffnen, um so besser an die schwelende Dachkonstruktion heranzukommen. Der Einsatz dauerte in den frühen Morgenstunden noch an. Die Feuerwehr rechnete damit, dass es wegen Straßensperrungen rund um die Robert-Schneider-Straße im Berufsverkehr noch zu Behinderungen kommt. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar. Über die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.