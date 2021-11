Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Sagen Sie mal, wann ist's denn eigentlich so kalt geworden? 'Tschuldigung, frage für jemanden, der im Urlaub war. Aber ist ja wurscht, ich wärme mich mal mit Tastatur-Tippen und begrüße Sie zum Morgenticker am Mittwoch. Ich würde sagen, wir starten ohne Umwege und schauen auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen dürfen Sie mir - ich will ja nicht so sein - gerne eine Mail schicken. Let's go!