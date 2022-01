Interreligiöser Kalender zum Download

Weihnachten, Ostern, Pfingsten - diese Termine haben die meisten, die schon lange in Deutschland leben, ganz selbstverständlich im Kopf. Aber wann zünden jüdische Gemeinden das erste Licht am Chanukka-Leuchter an? Wann beginnt dieses Jahr der Ramadan? Das kann man im Interreligiösen Kalender nachlesen, den eine Jugendinitiative im Rhein-Main-Gebiet entwickelt hat.

In dieser Gruppe, die vom evangelischen Dekanat Dreieich/Rodgau ins Leben gerufen wurde, treffen sich Jugendliche aus verschiedensten Religionen, um Vorurteile abzubauen und Freundschaften zu schließen. In dem Kalender finden sich mehr als 100 Feiertage, darunter auch aus der Bahai-Religion, dem Buddhismus und dem Hinduismus. Außerdem gibt es Erklärungen dazu, was die Feste genau bedeuten. Den Kalender im DIN-A2-Format kann man entweder von der Seite des Dekanats herunterladen und selbst ausdrucken oder per Post bestellen.