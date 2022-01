Corona: Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen

Zum Morgenticker gehört seit Pandemie-Beginn auch der tägliche Blick auf die Zahlen - und am heutigen Mittwoch hat die Zahl der registrierten Infektionen mit dem Coronavirus in Hessen einen neuen Höchstwert erreicht. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) so stark wie noch nie in Hessen angestiegen. Binnen 24 Stunden stieg die Zahl am Mittwoch mit Stand 0 Uhr um 6.600 Neuinfektionen.

Im selben Zeitraum wurden zwölf neue Todesfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner stieg ebenfalls stark an - von 386,1 am Vortag auf 417,6. Mehr Infos dazu gibt es in unserem Coronavirus-Ticker.