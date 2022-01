Guten Morgen!

Guten Morgen an diesem kalten Mittwoch! Es ist 6 Uhr und Sie sind im Morgenticker von hessenschau.de gelandet, was mich sehr freut. Mein Name ist Marcel Sommer. Ich bin Nachrichtenredakteur und schaue heute früh mit Ihnen auf alles, was in der Nacht passiert ist und was heute noch wichtig wird.

Was ich auch schon verraten kann: Ich bin heute nicht allein - dazu später mehr. Wenn Sie etwas loswerden möchten, melden Sie sich einfach per Nachricht direkt bei mir. Los geht's!