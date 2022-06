Frankfurter Studenten gewinnen Betonkanu-Regatta

Beton kann schwimmen. Das wusste ich bis gerade eben noch nicht, scheint aber in bestimmten Kreisen durchaus bekannt zu sein. Denn es gibt sogar eine internationale Betonkanu-Regatta. Und ebendiese haben in diesem Jahr Studentinnen und Studenten der Frankfurt University of Applied Sciences gewonnen .

Jubel nach dem Sieg Bild © InformationsZentrum Beton/Sascha Steinbach

Mit ihrer "Uffgeblähten Wickelwalnuss" holten sie bei dem Event in Brandenburg an der Havel den ersten Platz in der Kategorie "Konstruktion". Für ihr Betonboot entwickelten die Studierenden eigens einen Beton, der "leicht und nachhaltig als auch wasserundurchlässig und fest" ist, wie es auf der Seite der Uni heißt. Glückwunsch!