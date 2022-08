Eintracht Frankfurt spielt gegen Real Madrid um Supercup

Knapp drei Monate nach dem Gewinn der Europa League peilt Eintracht Frankfurt den nächsten internationalen Titel an. Die Hessen treten im Finale um den europäischen Supercup heute Abend in Helsinki gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid an (21 Uhr). Nach dem 1:6-Saisonstart in der Bundesliga gegen den FC Bayern will sich die Eintracht jedoch keineswegs verstecken, wie Trainer Oliver Glasner gestern in der Pressekonferenz sagte.

"Wir spielen mit Selbstvertrauen und wissen auch, was wir können. Aber klar ist, dass eine außergewöhnliche Mannschaft auf uns wartet." Das Spiel sei eine "Belohnung" für den Europa-League-Titel in der vergangenen Saison. Einen Systemwechsel plant Glasner nach dem Kostic-Abgang für den Supercup zwar nicht, schließt ihn aber für die kommenden Wochen und Monate nicht aus.