Ed Sheerans Maßkrug aus Frankfurt bei Ebay

Falls Sie bereits auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind und es in Ihrer Verwandtschaft Fans von Ed Sheeran gibt, sollten Sie jetzt aufpassen. Denn: Der Maßkrug, aus dem der Kuschelrocker bei seinem Besuch des Frankfurter Oktoberfests getrunken hat, kann derzeit bei Ebay ersteigert werden . Bier ist in dem Ein-Liter-Humpen zwar nicht mehr drin (der Mann kommt immerhin aus England), mit etwas Glück finden sich am Rand des Glases aber noch ein paar Speichelrückstände. Na, wenn das nix ist!

Und wem selbst das noch nicht reicht, dem sei gesagt: Die Erlöse fließen komplett in den Bau der "Frankfurter Oktoberfestschule" in der Karibik. (anders als der Name vermuten lässt, soll dort nicht Bierzapfen, Lederhose tragen und Schlager singen auf dem Lehrplan stehen. Es geht um eine echte Schule). Der Minimal-Betrag von 1.000 Euro wurde bislang übrigens noch nicht geboten. Das verstehe, wer will.