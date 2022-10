Bilanz: Viele Waldbrände in diesem Sommer

Wir erinnern uns alle gut: Diesen Sommer hat es sehr häufig gebrannt in irgendeinem Wald. Trockenheit und Hitze, gepaart mit menschlicher Nachlässigkeit (Stichwort weggeworfene Zigarettenkippe) oder sogar Brandstiftung haben in den hessischen Wäldern in diesem Jahr eine Fläche von etwa 130 Hektar geschädigt. Die Landesbehörde Hessen Forst zählte bis Anfang September rund 260 Feuer. "Das waren auf jeden Fall mehr Waldbrände als sonst", teilte eine Sprecherin der Behörde in Kassel mit. Das zeigen auch Zahlen des Umweltministeriums in Wiesbaden: Demnach gab es 2021 in den Wäldern 29 Feuer und eine betroffene Fläche von 2,6 Hektar. Zu den größeren Waldbränden in diesem Jahr gehörten Feuer bei Dillenburg und Haiger in Mittelhessen.