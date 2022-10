Guten Morgen!

So, ich darf auch mal wieder im Morgenticker ran. Wer in der vergangenen Woche gut aufgepasst hat, hat mich in einem anderen Ticker entdecken können - und zwar im Buchmesse-Ticker. Die Messe ist vorbei und das Puzzle, das mir meine lieben Kolleginnen und Kollegen geschenkt haben, ist fertig gelegt.

Bild © Caroline Wornath/hr

Somit sind Kopf und Hände frei für neue Taten. Was ist in der Nacht passiert und was bringt der Tag? Bei uns erfahren Sie es. Hier können Sie mir eine Nachricht senden. Wenn Sie ein Foto schicken möchten, dann bitte hier entlang .