Zwei neue Lotto-Millionäre in Hessen

Meinen kühnen, aber wenig erfolgreichen Eurojackpot-Plan kennen Sie ja bereits. Wie man ihn besser in die Tat umsetzt, haben am Dienstagabend zwei Tipper aus Hessen gezeigt. Denn gleich zweimal gehen insgesamt 1.209.751,50 Euro an zwei bislang unbekannte Lottospieler oder Lottospielerinnen in unserem Bundesland. Das teilte Westlotto mit. Der ganze große Jackpot von 120 Millionen Euro, einen höheren Gewinn gab es in Deutschland noch nie, ging übrigens nach Berlin. Sollten Sie in der Hauptstadt wohnen und heute Morgen einen Kollegen vermissen, könnte es sein, dass dieser gerade ein Champagner-Bad nimmt.