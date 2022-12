Hallo da draußen!

Gestern noch bis 10 Uhr geschlafen, heute bis 10 Uhr am Ticker. Guten Morgen am zweiten Werktag zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Frankfurt scheint mehrheitlich noch zu schlafen, so mein Eindruck auf dem Radweg in die Redaktion. Wollen wir mal sehen, was der Tag bringt. Heute ist übrigens Mittwoch – unerheblich für diejenigen unter Ihnen, die frei haben. Hier schreibt Clarice Wolter. Schön, dass Sie da sind! Dann kann es ja losgehen. Ach so: Sie können mir natürlich auch mailen.