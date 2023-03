"Großstreiktag": Öffentlicher Nahverkehr steht teils still

Verdi hatte den heutigen Mittwoch zum "Großstreiktag" im öffentlichen Dienst erklärt: In Frankfurt, Kassel und Marburg wird damit größtenteils der öffentliche Nahverkehr lahmgelegt. In Kassel fahren voraussichtlich keine Busse, RegioTrams sowie Straßenbahnen auf den KVG-Linien 1 bis 29, in Marburg steht der Stadtbusverkehr still und in Frankfurt verkehren heute keine U- und Straßenbahnen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die kommunalen Mitarbeitenden in Frankfurt, Offenbach, Kassel sowie dem Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und dem Kreis Offenbach aufgerufen, ihre Arbeit am Mittwoch niederzulegen. Auch in Südhessen kann es erneut Streiks geben. Betroffen sind neben den kommunalen Verkehrsbetrieben auch Stadtverwaltungen sowie Kindertagesstätten, Stadtwerke oder andere soziale Einrichtungen.

Demonstrationszüge soll es heute in Frankfurt, Kassel und Darmstadt geben. "Wir rechnen mit 2.500 bis 3.000 Streikenden in Frankfurt und Region", sagte der Frankfurter Bezirksgeschäftsführer von Verdi, Alexander Klein. Auch in Kassel werden mehr als 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es Ende Februar trotz eines Angebots der Arbeitgeber noch keine Annäherung gegeben.