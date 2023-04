Hallo 👋

... und einen schönen guten Morgen! An vielen weiterführenden Schulen in Hessen steht heute ein großer Tag an: Die schriftlichen Abi-Prüfungen beginnen. Seien Sie in der Bahn auf dem Weg ins Büro heute nachsichtig mit den Schülern und Schülerinnen, ich erinnere mich noch zu gut an den Morgen meiner ersten Abi-Prüfung... und das ist knapp zehn Jahre her.

Während die Prüflinge später analysieren und interpretieren, wird hier getickert. Bis 10 Uhr schauen wir gemeinsam, was gestern Abend und in der Nacht passiert ist und was sonst noch so los ist heute. Ich bin Sophia Averesch und 3,2,1, die Zeit läuft, ab jetzt sind es noch vier Stunden. ✍🏻