Jüdische Gemeinde feiert 75 Jahre Wiederbegründung

Die Jüdische Gemeinde Frankfurt feiert in dieser Woche 75 Jahre der Wiederbegründung nach der NS-Diktatur. Am Sonntag gab es schon ein Gemeindefest, heute Abend folgt ein Festakt mit geladenen Gästen im Sendesaal des Hessischen Rundfunks (hr) in Frankfurt. Unter anderem werden der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) erwartet.

Musikalisch wird der Festakt durch das hr-Sinfonieorchester und den früheren Frankfurter Kantor Yitzchak Meir Helfgot aus New York gestaltet. Die bis zumindest ins 12. Jahrhundert zurückreichende jüdische Gemeinde in Frankfurt zählte 1933 mehr als 30.000 Mitglieder. In der NS-Diktatur wurden etwa 12.000 von ihnen ermordet. Nach dem Holocaust hatten nach Angaben der Gemeinde 160 Jüdinnen und Juden die Verfolgung in Frankfurt überlebt, 400 Überlebende seien aus dem Konzentrationslager Theresienstadt zurückgekommen. Heute gehört die Jüdische Gemeinde Frankfurt mit 6.300 Mitgliedern zu den vier größten jüdischen Gemeinden in Deutschland.