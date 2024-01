Wetter: Kälte-Spitzenreiter Kassel bei -11,5 Grad

Brrrrrrr, es ist kalt draußen! Zum Glück werden meine Finger durchs viele Tippen hier wieder warm.

Spitzenreiter ist heute früh Kassel mit -11,5⁰C in dieser kältesten Nacht des Winters. Aber Obacht: Die Temperaturen sinken bis 9 Uhr noch, hat mir unsere Wetterredaktion verraten. Heißt: Da geht noch was ☝️ Bei unseren Nachbarn in Thüringen war es in dieser Nacht sogar am kältesten in ganz Deutschland. In Bad Berka im romantischen Ilmtal (Weimarer Land) waren es bisher heute früh -17,2⁰C.

Der Tag heute bringt in der Nordhälfte ungestört sonniges Winterwetter. Vor allem über die Südhälfte ziehen aber ein paar Wolkenfelder hinweg, es bleibt aber überall trocken. Aber erstmal geht es vielerorts frostig kalt weiter.