Hallo und guten Morgen!

Herzlich willkommen zum Ticker an diesem sommerlichen Tag. Es ist Mittwoch und es wird wieder warm heute. So viel ist schon klar. Was nachrichtlich in Hessen los ist, sammle ich nun und schreibe es bis 10 Uhr hier auf.

Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin mit einer Vorliebe für den Juni, weil es morgens schon so schön früh hell ist und abends lange hell bleibt. So lässt sich's aushalten. Sie können sich gerne per Mail bei mir melden.