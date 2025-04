Unternehmen wehren sich gegen Frankfurter Suchtzentrum

Jahrelang suchte die Stadt Frankfurt nach einem Gebäude im Bahnhofsviertel für ein geplantes Suchtzentrum speziell für Crack-Abhängige. Anfang des Monats meldete das Sozialdezernat, eine passende Immobilie in der Niddastraße sei gefunden – bloß erfuhren die Mieter des Gebäudes davon aus den Medien. Auch von Seiten mehrerer Unternehmen und Hotels regt sich Widerstand: In einem offenen Brief wehren sich die "Eigentümerinitiative Bahnhofsviertel" und die "Frankfurt Hotel Alliance", hinter denen nach eigenen Angaben mehr als 100 "Persönlichkeiten" aus Frankfurt stehen, gegen den ausgewählten Standort.

Das Bahnhofsviertel müsse perspektivisch weniger statt mehr Suchthilfezentren bekommen. Stattdessen schlagen sie eine Adresse im Gutleutviertel vor, an der sich aktuell die Betriebsstätte des Frankfurter Entsorgungsunternehmens FES befindet. Offener Drogenkonsum, Kriminalität, Verwahrlosung und soziale Überforderung hätten das Bahnhofsviertel in "einen besorgniserregenden Zustand versetzt", heißt es in dem Brief. Dies sei weder für die Anwohner, noch für die Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen tragbar.