Guten Morgen!

Hallihallo am Montagmorgen! Hier ist Clarice Wolter. Schön, dass Sie da sind. Sollten Sie sich auch noch müder als sonst morgens fühlen: Wir haben ja eigentlich auch erst 5 Uhr. Stichwort: Sommerzeit. Nun ja, es hilft ja alles nichts.

Sie finden bis 10 Uhr hier, was am Abend und in der Nacht passiert ist, was am Morgen los ist und was der Tag noch so bringt. Los geht's, ich muss mich sputen. Ach so, Sie können mir natürlich mailen.