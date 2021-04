Polizeiwagen kollidiert mit Auto - drei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und einem weiteren Wagen sind in Frankfurt drei Polizisten verletzt worden. Das zivile Polizeiauto war auf einer Einsatzfahrt und fuhr mit eingeschalteten Sirenen durch den Stadtteil Rödelheim, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Samstagabend. Die Beamten wollten ein Auto überholen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Der 62-jährige Fahrer wollte gerade links abbiegen, als der Polizeiwagen an ihm vorbeifuhr.

Durch die Kollision kam das Polizeiauto von der Straße ab, schob fünf weitere geparkte Autos zusammen und beschädigte diese zum Teil erheblich. Der 28 Jahre alte Fahrer des Polizeiautos sowie seine 30 und 25 Jahre alten Kollegen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 62 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. An insgesamt vier Autos entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut Polizei an.