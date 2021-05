Hessens Internate verzeichnen in der Corona-Pandemie verstärkt Zulauf. "Die Nachfrage ist höher als in den Jahren zuvor", sagte der Geschäftsführer des Verbands Deutscher Privatschulen, Falk Raschke. Auch Schulleiter berichten von steigendem Interesse. Da Internatsschulen oder deren Klassenverbände als Haushalte gelten, dürfen sie auch während des Lockdowns zusammenbleiben und weiter gemeinsam lernen.

Auch während des laufenden Schuljahres konnten Schüler dazukommen, denn viele Internate hatten zuletzt mehr Angebot als Nachfrage, wie Raschke weiter sagte. Auch wenn die Pandemie vorbei ist, rechnet der Verband mit weiter steigender Nachfrage. Es gebe viele Kinder, die durch Corona Probleme in der Schule hätten. "Für diese Kinder können Internate eine Lösung sein."

23 Internate gibt es in Hessen. Zu den größten gehören das Jugenddorf-Christophorusschule Oberurff in Bad Zwesten (Schwalm-Eder) mit knapp 1.000 und das Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt mit rund 760 Schülerinnen und Schülern. Wie viele Kinder in Hessen wirklich in einem Internat leben, ist nicht ganz klar: Die Statistik zählt nur die Schüler - und nicht alle Schüler dieser Schulen sind auch Internatsschüler, einige fahren täglich nach Hause. Der Verband Deutscher Privatschulen Hessen zählt rund 5.000 Schüler in hessischen Internaten.

