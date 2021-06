Umstrittener Hanau-Film kommt

Disclaimer/ Update 12.01 Uhr: Der umstrittene Film über die rassistischen Morde von Hanau wird nun doch veröffentlicht. Das hat Regisseur Uwe Boll am Montagmittag dem hr bestätigt. Nach Bolls Angaben ist der gesamte Film bereits gedreht und wird nun fertig produziert. Im Sommer soll er erscheinen. Ursprünglich war der Film über den Anschlag von Hanau gedacht als erster Teil einer Trilogie unter dem Namen "Deutschland im Winter". Laut Boll ist lediglich dieses Projekt auf Eis gelegt. Filmförderung, Sender und Streamingdienste hätten es abgelehnt. Wie der Hanau-Film finanziert wurde und wo er zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.

Ein Jahr nach den rassistischen Morden von neun jungen Hanauerinnen und Hanauern kündigte der für seine blutigen Filme bekannte Regisseur Uwe Boll an, den Anschlag verfilmen zu wollen. Hinterbliebene und die Stadt Hanau waren schockiert und appellierten in einem offenen Brief an Boll, das Projekt aufzugeben. Dieser wollte zwar unbedingt daran festhalten, aber nun scheitert es wohl an der Finanzierung, die Filmförderung will den Film nicht unterstützen. Die Begründung nach Auskunft von Boll: Der Film sei "zu hart, zu kalt, zu brutal". Boll ist enttäuscht und fühlt sich missverstanden.