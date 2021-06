Deutlich mehr illegale Autorennen angezeigt

Und gleich noch eine passende Ergänzung zur Meldung über das illegale Autorennen in Wiesbaden: Die Polizei in Hessen hat in den vergangenen drei Jahren deutlich mehr illegale Autorennen registriert. Die Zahl der Strafanzeigen im Zusammenhang mit illegalen Autorennen stieg von zwölf im Jahr 2018 auf 80 im Jahr darauf, wie das Innenministerium mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden laut vorläufiger Auswertung bei der Polizei 155 Anzeigen aufgenommen.

Den Angaben zufolge erfolgte 2018 in vier Fällen eine Verurteilung der Täter zu einer Geldbuße. Die übrigen Fälle wurden unter anderem eingestellt oder an andere Behörden abgegeben. Ein Jahr später wurde in 19 Fällen im Zusammenhang mit illegalen Autorennen Anklage erhoben, es wurden unter anderem Freiheits- oder Geldstrafen verhängt.