Merzhausen schon zum zweiten Mal überschwemmt

In der Nacht hat es in mehreren Teilen Hessens zum Teil kräftige Gewitter gegeben. Am meisten Regen kam mit 36 Litern pro Quadratmeter in Bad Arolsen-Schmillinghausen (Waldeck-Frankenberg) runter. In Stockstadt am Rhein (Groß-Gerau) waren es 26 Liter.

In Willingshausen-Merzhausen (Schwalm-Eder) überflutete der Regen die Ortsdurchfahrt. Die Feuerwehr pumpte außerdem sieben Keller leer, in denen das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch stand. Nach rund vier Stunden war der Einsatz beendet, zurück blieb eine Menge Schlamm. Bereits vor zwei Wochen waren die Keller in Merzhausen vollgelaufen.