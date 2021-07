Guten Morgen!

Schönen guten Morgen zusammen! Ja, es ist Montag. Ja, das Wochenende ist vorbei. Katzenjammer is' hier aber nich', soweit kommt's noch. Hier wird sich im Morgenticker auf den Wochstart gefreut, Basta! In diesem Sinne: Lassen Sie uns doch gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen, Anmerkungen und Anekdoten vom Wochenende gerne eine Mail schreiben. Ready, set, go!