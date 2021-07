Auch in Hessen aktive Rockergruppe verboten

Nach Razzien in Hessen und vier weiteren Bundesländern hat die Bundesregierung die Rockergruppe "Bandidos MC Federation West Central" verboten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) veröffentlichte die Verbotsverfügung heute in Abstimmung mit den Innenministern von Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. In diesen vier Bundesländern sowie in Thüringen hatten fast 1.800 Polizeibeamte Anfang Juli Vereinshäuser und Wohnungen von mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppierung durchsucht. Dabei wurden unter anderem Waffen, Munition, Drogen, Motorräder, Speichermedien und größere Mengen Bargeld sichergestellt.

Nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums geht es der Rockergruppe nicht, wie in den Statuten des Vereins behauptet, vor allem um gemeinsames Motorradfahren. Zweck der "Bandidos MC Federation West Central" sei es vielmehr, "einen territorialen und finanziellen Machtzuwachs innerhalb der Rockerszene anzustreben und entsprechende Ansprüche regelmäßig auch mit Gewalt, insbesondere gegenüber anderen Rockergruppierungen in seinem regionalen Einflussgebiet durchzusetzen". So hatte etwa Anfang 2019 eine Schießerei in der Kölner Innenstadt für Entsetzen gesorgt. Der Schusswechsel war wohl Teil des Machtkampfes zwischen "Bandidos" und Rockern von den "Hells Angels".