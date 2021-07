Hallo mit Fuchs und Katze!

Guten Morgen zum Ticker am Montag, liebe Nutzerinnen und Nutzer! Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin bereits eine halbe Stunde durchs noch ruhige Frankfurt geradelt und auf dem hr-Gelände haben mich nacheinander Fuchs und Katze begrüßt. Ja, tatsächlich, es gibt ihn noch, den hr-Fuchs. Leider konnte ich kein Beweisfoto machen, da der Fuchs direkt in einen Busch gesprungen ist. Also heute früh ein tierisches Hallo. Was ansonsten in Hessen passiert ist seit gestern Abend, schreibe ich bis 10 Uhr zusammen. Sie können mir gerne mailen.