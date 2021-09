Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Ja, es ist Montag, ich weiß, dass das in der Regel nicht der allerallerbeliebteste Tag in der Woche ist. Aber ich kann zwei Sachen sagen, warum sich das Aufstehen dennoch lohnt: Die Sonne scheint später kräftig und der Morgenticker startet jetzt. Na, ist das nicht was? Sehr gut, dann können wir ja jetzt gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen oder Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Auf geht's!