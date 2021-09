Mutter soll zu Kindesmord aussagen

Um einen unfassbar gruseligen Kindermord geht es heute wieder vor dem Landgericht in Hanau: Am zweiten Tag des Prozesses um den gewaltsamen Tod eines Vierjährigen wird am Vormittag mit der Aussage der angeklagten Mutter gerechnet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 60-Jährigen vor, ihren Sohn am 17. August 1988 ermordet zu haben. Die Frau soll den Jungen in einen Sack gesteckt, diesen zugeschnürt und in die Obhut einer mutmaßlichen Sekten-Anführerin gegeben haben. Das Kind soll ohnmächtig geworden und an seinem Erbrochenen erstickt sein.