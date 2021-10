Guten Morgen!

Neue Woche, neues Glück: Draußen ist es noch frostig kalt und dunkel, aber davon lassen wir uns nicht die Laune verderben. Bis 10 Uhr schauen wir hier gemeinsam auf alles, was in der Nacht in Hessen passiert ist und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Anja Engelke und Sie können mir gerne eine Nachricht schreiben. Fotos können Sie hier hochladen, zum Beispiel von rosa angestrahlten Gebäuden - mehr dazu später.