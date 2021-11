Das Wetter: Wolken, Nebel, wenig Sonne

Noch ist es draußen stockfinster, und das wird auch noch mindestens eine halbe Stunde lang so bleiben. Der Morgen bringt dann viele Wolken und Nebel mit sich, im Laufe des Tages zeigt sich aber auch mal die Sonne. Immerhin ein bis zwei Sonnenstunden sind drin, schreiben die Kolleginnen und Kollegen aus der Wetterredaktion. In Nordhessen ziehen allerdings am Nachmittag neue dunkle Wolken auf und es regnet nochmal. Die Temperaturen bleiben so ähnlich wie in den vergangenen Tagen: zwischen fünf Grad in der Rhön und elf Grad im Rheingau.