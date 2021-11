Neue Impfstellen in Wiesbaden und Kassel öffnen

In mehreren hessischen Städten und Kreisen gibt es ab heute neue Impfangebote. In Wiesbaden öffnet wegen des großen Andrangs auf die Boosterimpfungen wieder ein Impfzentrum. Es befindet sich in der DKD Helios Klinik in Bierstadt. Bis zu 100 Menschen sollen dort am Tag nach vorheriger Terminvereinbarung geimpft werden. Im Gespräch ist bereits ein zweites Impfzentrum in einer zentraleren Lage.

In Kassel kann man ab heute auch im Jugendamt am Scheidemannplatz eine Impfung bekommen. Dort ist keine Anmeldung nötig. Geimpft wird außerdem am City-Point am Königsplatz. Auch mehrere Landkreise reagieren auf die gestiegene Nachfrage. So impft etwa der Kreis Waldeck-Frankenberg gleich an fünf Orten im Kreisgebiet, an jeweils unterschiedlichen Wochentagen. Eine aktualisierte Übersicht mit den Impfstellen hat das Sozialministerium auf seiner Webseite veröffentlicht.