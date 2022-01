Guten Morgen!

Hallo und schön, dass Sie hier schon mitlesen. Willkommen zum Morgenticker! Ich bin Sophia Averesch und heute starte ich mit Ihnen in eine neue und für dieses Jahr auch letzte Januarwoche - huch, das ging mal wieder schnell. Aber zurück zum Montag: Bis 10 Uhr schaue ich mit Ihnen, was in der Nacht passiert ist und was der Tag in Hessen noch so bringt. So viel vorab: Bund und Länder beraten heute Nachmittag über den aktuellen Corona-Kurs in der Omikron-Welle. Mehr dazu aber gleich.

