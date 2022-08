Ermittler wollen Details zu toter 14-Jähriger nennen

Nach dem schrecklichen Leichenfund in der Wetterau wollen die Ermittler heute weitere Details bekannt geben. Das 14 Jahre alte Mädchen aus dem südbadischen Gottenheim war am Freitag fast 300 Kilometer entfernt von ihrem Heimatort am Teufelsee in Echzell (Wetterau) gefunden worden. Die Umstände des Todes sind bislang nicht bekannt. Verschiedene Medien berichten Verschiedenes - etwa, dass am Donnerstag ein Verdächtiger in Kassel festgenommen worden sein soll, der zu der Leiche geführt habe. Die Schülerin soll den vorbestraften Sexualstraftäter in einem Onlinechat kennen gelernt haben. Bestätigungen für die Details gibt es von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft derzeit noch nicht.