Feuerwehr in Frankfurt im Dauereinsatz

Hinter der Frankfurter Feuerwehr und dem Rettungsdienst liegt ein außergewöhnlich anstrengendes Wochenende. Sie mussten zu mehr als 540 Einsätzen ausrücken. Die meisten Einsätze - 485 an der Zahl - fielen auf den Rettungsdienst. Die Feuerwehr zählte 58 Einsätze. Dabei waren Wasserrohrbrüche, Unfälle oder die Rettung eingeschlossener Personen. Vor allem aber gab es viele Brände, darunter gleich mehrere Wald-, Böschungs- und Flächenbrände.

In Oberrad stand am Waldfriedhof Gras und Gestrüpp auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern in Flammen. In Sachsenhausen geriet an der Bahnstrecke im Bereich der Kennedyallee die Böschung in Brand. Im Stadtwald brannten im Bereich der Isenburger Schneise in Sachsenhausen auf 300 Quadratmetern Totholz und Gestrüpp. In Fechenheim brannte eine Grasfläche, in Eschersheim ein Holzstapel vor einem Wohnwagenlager, in Seckbach Gras, Büsche und einige Bäume - und dann auch noch der Anbau einen Hauses. Hier musste ein Bewohner ambulant behandelt werden, weil er Rauch eingeatmet hatte. Ansonsten konnte die Feuerwehr für das Wochenende immerhin vermelden: Niemand wurde bei all den Einsätzen verletzt. Die Brandursache ist in allen Fällen noch unklar - ebenso die Schadenshöhe.