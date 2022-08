Guten Morgen...

... an diesem Morgenticker am Montag! Ja huch, das Wochenende ist schon wieder viel zu schnell vorbei. Vielleicht waren Sie in Wiesbaden beim Weinfest und haben heute Morgen noch als Andenken Kopfschmerzen; vielleicht aber auch einen Sonnenbrand vom Freibad oder vom Ausflug an den See gestern. Macht nix: Heute ist der offizielle "Tag der Erholung", wenn auch nur in den USA ("National Relaxation Day" ).

Bis 10 Uhr erwartet Sie hier der gewohnte Nachrichten-Mix aus Hessen - aus der Nacht, vom Morgen und mit Blick auf alles, was heute noch so ansteht. Ich freue mich, wenn Sie mitlesen – oder mir vielleicht auch schreiben oder ein schönes Foto von Ihren Erlebnissen am Wochenende schicken. Ich bin Sophia Averesch, Nachrichtenredakteurin bei hessenschau.de (Mail an mich I Upload für schöne Hessen-Fotos).