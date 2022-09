Tausende Freiwillige sammeln beim "Rhine Clean Up" Müll

Zahlreiche Freiwillige haben am Samstag am Rhein, Main und Lahn und weiteren Flüssen dem meist schlechten Wetter getrotzt und Müll gesammelt. Bundesweit hätten sich rund 35.000 Helferinnen und Helfer am diesjährigen "Rhine Clean Up" beteiligt, teilten die Initiatoren mit. Von Anfang bei der Aktion dabei war Riedstadt (Groß-Gerau), so auch in diesem Jahr: 110 Teilnehmer sammelten rund 2,8 Tonnen Müll. Am südhessischen Altrhein waren die Menschen teils zu Fuß, teils in Kanus unterwegs, um das Naturschutzgebiet Kühkopf sauber zu machen. Zwischen zwei und drei Tonnen Müll kamen dabei zusammen. Sogar die Feuerwehr musste anrücken. Denn neben Autoreifen, Plastikplanen und Campingstühlen entdeckte eine Gruppe Konfirmanden einen ganzen Motorroller im Wasser. Jetzt wird der Halter ermittelt.