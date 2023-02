Frankfurt plant weniger Parkplatz und mehr Platz für Menschen

Liebe Autofahrer, Sie müssen jetzt ganz stark sein: Frankfurt will quasi die Parkplätz abschaffen. Ziel: Es soll weniger Autoverkehr in der Innenstadt geben und das Leben damit für alle Menschen besser werden. Nach Angaben von Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne) sollen Autos in die Parkhäuser geleitet werden. Nur der Ladeverkehr und mobilitätseingeschränkte Menschen sollen weiter in der Innenstadt parken dürfen.

In den Wohngebieten mit Anwohnerparken soll es keine kostenfreien Parkplätze mehr geben. Die Idee: "Da ist ein bisschen Parken, da ist Lieferverkehr, aber auch viel Grün und mehr Aufenthaltsqualität, viel mehr Raum für Fuß- und Radfahrer, das ist das Grundkonzept, das wir uns in Zukunft vorstellen können", sagte der Grünen-Politiker Wolfgang Siefert, der Majer im Juli ins Amt nachfolgen wird, weil Majer in den Ruhestand geht.